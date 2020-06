Angstige momenten voor 70-jarige Spijkenisser

Het slachtoffer is minder mobiel en sliep die nacht in de woonkamer. Om 02.45 uur hoorde hij de voordeur open- en dichtgaan en voordat hij het goed en wel besefte stonden er twee mannen bij hem in de kamer. Zij vielen hem direct aan, bonden hem vast en doorzochten de woning. Een harde schreeuw van het slachtoffer was daarna genoeg om de mannen op de vlucht te doen slaan. Zij namen enkele persoonlijke bezittingen van de man mee. Die kon zich gelukkig snel bevrijden en de politie waarschuwen. De overvallers werden helaas niet direct gevonden.

De politie is op zoek naar informatie en naar eventuele getuigen. Heeft u iets gehoord of gezien? Weet u iets over deze overval? Bent u wellicht woonachtig in de omgeving en beschikt u over een bewakingscamera? Laat het de politie weten via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem. Ook kunt u bijgevoegd tipformulier invullen.