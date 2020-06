Woning beschoten met hagel

De 56-jarige bewoonster schrok vannacht op uit haar slaap toen vijf voor half drie ’s nachts harde knallen klonken. In de ruiten van een kamer aan de voorzijde van haar woning zitten grote gaten. De gealarmeerde politie vond enkele hulzen waaruit blijkt dat met hagel op de woning is geschoten. Waarom de woning van de vrouw is beschoten is nog onduidelijk. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de beschieting te maken heeft met eerdere beschietingen. De politie doet nader onderzoek. Daarbij is informatie van getuigen of omwonenden zeer welkom. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord of heeft u informatie die interessant kan zijn, belt u dan met 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, dan kunt u bellen met 0800-7000.



Tipgeld

Politie, gemeente en Openbaar Ministerie willen er alles aan doen om vuurwapengeweld te stoppen. Onderzoeken en aanhoudingen zijn van het grootste belang om de wijken veiliger te maken. Maar de hulp van bewoners is hierbij noodzakelijk. Bewoners weten wat er speelt in de wijken en deze informatie kan de doorslag geven in het veiliger maken van uw leefomgeving.



Om het vuurwapengeweld terug te dringen, worden er beloningen gegeven voor tips die leiden tot de vondst van vuurwapens. Daarmee ‘verdient’ een tipgever maximaal 750 euro. Deze tips kunnen gegeven worden via een 06-nummer dat meteen binnen komt bij komt rechtstreeks binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI), een afdeling die strikt vertrouwelijk omgaat met de gegevens van de melder. Heeft u informatie over een vuurwapen, bel dan 06-33236432.