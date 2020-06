Hennepkwekerij ontdekt na anonieme tip

De politie trof zaterdagavond in een schuur bij de woning meerdere ruimtes aan, waarbij een sterke geur werd waargenomen. Hier werd de stekkerij en kwekerij aangetroffen met in totaal 384 planten, 21 moederplanten en 624 stekken. Op dat moment was er niemand aanwezig en werden er geen aanhoudingen verricht. Een dag later kreeg de politie een melding dat er nu een persoon op het terrein liep. Hij werd bij onze aankomst aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.