Man aangehouden met verzet tijdens bromfietscontrole

De politie hield vandaag in Vlissingen vanwege overlastmeldingen diverse bromfietscontroles. Bij een controle op het Baskenburgplein werd een snorfietser aan de kant gezet. De bromfiets bleek een te hoge constructiesnelheid te hebben. De bestuurder die al vaker door de politie aan de kant is gezet gedroeg zich erg recalcitrant en opstandig. Om mogelijk drugsgebruik te controleren wilde een politieman een speekseltest afnemen. Dit weigerde de man. Hij bedreigde daarop een van de agenten met de dood. Hierna besloten de politiemensen de man aan te houden. De verdachte sloeg op de vlucht. Hij werd achterhaald maar verzette zich hevig. Hij werd met pepperspray bespoten en uiteindelijk overmeesterd Hij is aangehouden en vastgezet in Torentijd.