Politie vindt vuurwapen en drugs in auto

De surveillerende agenten reden die ochtend in de omgeving van Dongen. Op een gegeven moment moesten zij hard remmen om een aanrijding met een ander voertuig te voorkomen. Dit voertuig reed namelijk op de andere zijde van weg. Hierop werd besloten om de bestuurder te controleren. Uiteindelijk werden zij op de Groenstraat aan de kant gezet. Omdat er een sterke hennepgeur waarneembaar was, keken de agenten in de auto. Hier troffen zij een kleine hoeveelheid hasj en een vuurwapen aan. Direct werden beide mannen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De drugs en het vuurwapen zijn in beslag genomen.