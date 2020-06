Twee arrestaties na drugsvondst

De politie kreeg zondagmiddag een melding dat een auto met Belgisch kenteken voorbij een ANPR camera was gereden waarvan de te naam gestelde nog een boete van 273 euro had openstaan. De bedoelde auto werd door een motoragent gesignaleerd op de A4. De politieman gaf een stopteken waaraan werd voldaan. De bestuurder bleek de persoon te zijn die gesignaleerd staat vanwege de openstaande boete. Vanuit de auto kwam een sterke hennepgeur. De bestuurder pakte daarop uit zijn broekzak desgevraagd een aangebroken joint. Daarna werd in het rechterportier een stukje hasj en onder de bijrijdersstoel een zak henneptoppen aangetroffen. Hierop zijn beide inzittenden aangehouden en vastgezet. Ze gaven direct toe de drugs in Rotterdam te hebben gekocht, ze waren onderweg naar huis.