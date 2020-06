Verdachte overval friture aangehouden

De verdachte is een 20-jarige man uit Sittard die na een inval in twee panden in Sittard is aangehouden.



De friture op de Peterstraat werd op 10 februari door twee onbekenden overvallen. De aanwezige medewerker raakte in een worsteling met de verdachten en raakte hierbij gewond. Het tweetal vluchtte vervolgens. Na het onderzoek dat meteen werd ingesteld kon vandaag een verdachte worden aangehouden. De politie sluit andere aanhoudingen niet uit. Op2 juni besteedde het opsporingsprogramma Opsporing Vezocht aandacht aan deze zaak.