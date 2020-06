Politie betrekt Tweakers bij opsporing

‘Het publiek betrekken bij opsporingsonderzoeken is essentieel voor het oplossen van misdrijven. Om die reden hebben we als politie ook de bevoegdheid om - met toestemming van het Openbaar Ministerie - het publiek te betrekken bij de opsporing. De meest succesvolle manier waarop we dit al tientallen jaren doen, is het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht,’ zegt Franki Klarenbeek. ‘Wekelijks kunnen we opsporingsonderzoeken oplossen dankzij tips en informatie van de kijkers.’

Nu criminelen steeds vaker technologie gebruiken, is Blueweb een logische stap voor de politie: ‘We delen opsporingsinformatie uit cybercrime-onderzoeken met een doelgroep die bijzonder veel digitale kennis en ervaring heeft en bovendien heel groot is: Tweakers heeft miljoenen bezoekers per maand en meer dan 700.000 leden.’

’Wij hebben met onze experts en community enorm veel kennis in huis en het zijn mensen die écht leven voor tech. Mooi om te zien dat ons tech-platform nu haar steentje kan bijdragen om online misdrijven op te lossen’, vertelt Wanja Allessie, Directeur DPG Technology van Tweakers.