Aanhouding na meer dan 200 km per uur over A9

Rond 16:45 reden agenten in een onopvallend voertuig vanuit Alkmaar op de A9 in de richting van Amsterdam, toen een personenauto hen op zeer hoge snelheid voorbij kwam. Daarop gingen zij achter de auto aan en bleek de verdachte meer dan 200 km per uur te rijden. Samen met hulp van een eenheid van de Koninklijke Marechaussee konden zij de bestuurder staande houden op de Stationstraat Zuidwest bij Schiphol-Oost. De bestuurder van het voertuig stapte uit en ging te voet ervandoor. Hij rende tegen de richting in de N232 op en sprong over de vangrail in een sloot. Daar konden agenten hem overmeesteren en aanhouden.



De verdachte probeerde zich te identificeren met valse papieren en bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij is overgebracht naar het cellencomplex en zit nog vast voor verder onderzoek. De auto is in beslag genomen.



2020116989