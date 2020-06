Getuigenoproep brandstichting Sportlaan te Amstelveen

Zijn er mensen die die nacht rond 24.00 uur in de omgeving van de Sportlaan iets opvallends hebben gezien of gehoord? Of heeft iemand zelfs misschien gezien wanneer de bus op de parkeerplaats is neergezet en/of in de brand is gestoken? Neem dan contact met ons op. Dat geldt ook voor de mensen die wij diezelfde nacht reeds als getuige hebben gesproken. We komen graag opnieuw met hen in contact. Dat kan via het tipformulier op politie.nl of telefonisch via 0900-8844. Anoniem kunt u melding doen via 0800-7000. Wellicht zijn er mensen die deze bus afgelopen periode ergens hebben zien rijden of zien staan. Ook eventuele camerabeelden, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s in de buurt, ontvangen we graag. Deze beelden kunt u eventueel uploaden via onderstaand tipformulier.