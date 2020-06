Beelden van babbeltruc in Team West

In de uitzending worden camerabeelden getoond van een man die in totaal vier keer pinpasfraude heeft gepleegd. Op maandag 2 maart rond 15.45 uur heeft een vrouw op de Nassaulaan in Delft gepind. Er kwam wel geld uit de automaat maar de pinpas niet. Een Engelssprekende man vroeg het slachtoffer bepaalde toetsen in te tikken, maar dat deed ze niet. Toen zij contact met de bank opnam, bleek er al 752 euro van haar rekening af te zijn. Ditzelfde gebeurde ook op dinsdag 31 maart rond 16.40 uur bij een betaalautomaat aan de Lange Kerkdam in Wassenaar, daar verdween 700 euro van een rekening. Op zaterdag 4 april rond 14.20 uur deed dit zich ook voor in Pijnacker aan de Hesselt van Dinterlaan, met een schade van ruim 2700 euro. Op dezelfde dag rond 13.30 uur herhaalde dit zich bij een geldautomaat aan de Dorpsstraat in Zoetermeer waar 980 euro van de rekening werd gehaald.