Twee mannen aangehouden voor schieten op het Zonneoord

Op de avond van het schietincident troffen agenten op de Arckelweg in Poeldijk in het water een tas en twee motorjassen aan. Rechercheurs van de Dienst Regionale Recherche hebben uitvoerig onderzoek naar dit schietincident gedaan. In de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West werd uitgebreid aandacht aan deze zaak besteed. Ook werden er rondom de Arckelweg in Poeldijk stoepborden geplaatst.



Vanmorgen konden de twee mannen, een 36 – jarige inwoner uit Rotterdam en een 36- jarige inwoner uit Capelle aan den IJssel in hun woning worden aangehouden. Aan de verdachten zijn inmiddels beperkingen opgelegd, wat inhoudt dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.