Update: Overvallers PostNL vrachtwagen aangehouden

Uitvoerig onderzoek door de districtsrecherche van Den Haag- Zuid leidde woensdag 3 juni al tot de aanhouding van drie Rotterdammers van tussen de 25 en 27 jaar oud. Meerdere aanhoudingseenheden, waaronder een arrestatieteam, hielden in de vroege ochtend in verschillende woningen in Rotterdam drie verdachten aan voor hun betrokkenheid bij een rake overval op een PostNL vrachtwagen eerder dit jaar. De drie verdachten legden een bekennende verklaring af.



Op maandag 3 februari vond op industrieterrein Forepark in Den Haag een rake overval plaats op een chauffeur van een PostNL vrachtwagen. Op de IJssel werd de chauffeur rond 18:00 uur door inzittenden in een personenauto gesommeerd om deze met zijn vrachtwagen te volgen. De inzittenden deden zich hierbij voor als politieagenten. Één van hen stapte uit en gaf de chauffeur een teken om zijn vrachtwagen aan de kant te zetten. Hierop besloot de chauffeur de aanwijzingen die hem gegeven werden op te volgen en werd hij in de omgeving staande gehouden. Vervolgens overvielen de mannen met geweld de chauffeur. De overvallers gingen er vandoor met een deel van de lading uit de vrachtwagen, bestaande uit een grote hoeveelheid kostbare telefoons met een geschatte consumentenwaarde van 80.000 euro.



Na de aanhoudingen zijn verschillende woningen in Rotterdam doorzocht en daarbij zijn goederen in beslag genomen die nog onderzocht worden.



Onderzoek

Tactisch en forensisch rechercheurs deden na de overval op 3 februari uitgebreid onderzoek. Hierbij werden verschillende sporen veiliggesteld, waaronder camerabeelden. Een combinatie van sporen leidde uiteindelijk naar de drie aangehouden Rotterdammers en de twee Hagenaars. Hun betrokkenheid bij de overval wordt nader onderzocht en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Gebruik politie-uniformen

De politie en het openbaar ministerie vinden het een ernstige zaak dat er tijdens de overval gebruik gemaakt werd van politie-uniformen. Rechercheurs onderzoeken hoe de verdachten in het bezit zijn gekomen van de uniformen.

Komt u als vrachtwagenchauffeur met een waardevolle lading in een dergelijke verdachte situatie? Of u komt in een andere situatie terecht en u vertrouwt het niet? Bel dan onmiddellijk met 1-1-2 en doe een melding zodat wij samen mogelijk een overval kunnen voorkomen.