Drie aanhoudingen door EVA-Team

Op donderdag 4 juni hielden agenten van het EVA-team een 45-jarige man aan in Wassenaar. Hij moest nog 113 celstraf uitzitten. Het betrof een omzetting van een taakstraf voor vernieling in vereniging en diefstal. Ook hielden agenten op vrijdag 5 juni een 29-jarige man aan in een woning te Voorburg. Hij moet nog een reststraf van 558 dagen uitzitten voor vernieling en bedreiging. Tot slot hielden agenten op maandag 8 juni een 22-jarige man aan in Den Haag, hij moest nog 420 dagen gevangenisstraf uitzitten voor Opiumwetdelicten.



EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.