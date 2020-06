Politie zoekt getuigen dodelijk verkeersongeval A4 Roelofarendsveen

Rond 18.00 uur kwam de automobilist in aanraking met de middengeleider (vangrail) van de snelweg A4. Vermoedelijk is de man vlak voor het ongeval onwel geworden. Na het ongeval zijn drie rijstroken van de A4 in de richting van Leiden korte tijd afgesloten geweest.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Was u getuige hiervan? Neem dan contact op met Opsporing Team Verkeer via 0900-8844.