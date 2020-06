Aanhouding na steekincident Paganinihof – getuigen gezocht

Verschillende getuigen hebben verklaard dat de verdachte op een lichtkleurige scooter is weggereden. Ook heeft de politie op straat gesproken met een vrouwelijke getuige, die een verklaring heeft afgelegd. Het onderzoeksteam komt graag in contact met deze vrouw. Daarnaast is de politie ook nog op zoek naar andere omstanders die op de bewuste avond bij het Paganinihof aanwezig waren, waaronder de bestuurder van een opvallend gele auto.

Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving? Of was u de bewuste avond aanwezig op het Paganinihof? Dan komt de politie graag met u in contact. Het onderzoek is in volle gang en het team is op zoek naar iedereen die iets gezien, gehoord of misschien wel op beeld heeft omtrent dit steekincident. Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900- 8844. Melden kan ook anoniem via 0800- 7000 of via onderstaand tipformulier. Daar kunnen ook eventuele (media)bestanden worden geüpload.