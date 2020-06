Oplichting met dure designerkleding: politie pakt trio op, meer dan honderd slachtoffers

De politie startte vorig jaar, nadat er in korte tijd meer dan honderd aangiftes waren binnengekomen bij onder meer het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting, een onderzoek. Rechercheurs brachten onder meer de vele (buitenlandse) bankrekeningen en websites in kaart waarvan de man gebruik maakte en die hij onder meer op naam liet zetten van de 25-jarige vrouw uit Schiedam. De 27-jarige man uit Hoogvliet wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij het opzetten van de frauduleuze websites.

Volgens onderzoeksleider Aad Lensen waande de 27-jarige hoofdverdachte zich ‘onaantastbaar’. Dat maakt het rechercheteam alleen maar gemotiveerder om de oplichters aan te kunnen houden. ,,Er is op geraffineerde wijze voor tienduizenden euro’s gestolen van onschuldige mensen. Voor iedereen is het moeilijk te verkroppen dat criminelen er een luxe levensstijl op nahouden.’’

Tijdens een gecoördineerde actie van de politie en het Openbaar Ministerie werd de 27-jarige hoofdverdachte maandagochtend aangehouden bij zijn auto in de Provenierswijk in Rotterdam. Ook zijn er invallen gedaan in twee woningen in Schiedam en Hoogvliet, waarbij de overige verdachten werden aangehouden. Alle drie worden verdacht van oplichting en witwassen.

Bij de doorzoekingen heeft de politie goederen, creditcards en contant geld in beslag genomen. Verder wordt geprobeerd om de bankrekeningen van verdachten te bevriezen en de bewuste websites zo snel mogelijk offline te halen.