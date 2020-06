Getuigen van schietincident Gilze gezocht

We ontvingen gisteren iets voor 17:00 uur een melding dat er mogelijk was geschoten aan de Van Heinsbergstraat in Gilze. Politiemensen met zware vesten aan snelden richting het incident. Bij aankomst bleek dat drie mannen waren gevlucht. Het gaat mogelijk om een man met een blanke huidskleur (pet / grijs vest) en twee mannen met een donkere huidskleur (trainingspak met capuchon). De agenten troffen ter plaatsen niemand aan die mogelijk slachtoffer was van het schietincident. Rechercheurs zijn direct een onderzoek gestart. Zo is onder andere een buurtonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is in volle gang.