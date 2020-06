Politieagent gewond na aanhouding

De verdachte had eerder op de avond zijn ex-partner belaagd en bedreigd. Tijdens de aanhouding verzette de verdachte zich. Een 20- jarige man probeerde de aanhouding te voorkomen en sloeg de agent meerdere keren in het gezicht. Hij werd vanmiddag aangehouden. Beide zitten vast voor verder onderzoek. De collega is behandeld in het ziekenhuis en hield er verwondingen over aan zijn gezicht.