Reactie naar aanleiding gewonde hond na politie-inzet

Driebergen - De beelden en het verhaal over wat er tijdens een politie-inzet in Duiven op 9 februari jl. met de hond is gebeurd, laten ons niet onberoerd. Hoofd Dienst Speciale Interventies, Remmert Heuff: “Het incident waarbij de hond Tommy ernstig gewond is geraakt, is pijnlijk en aangrijpend. Ik begrijp dat dit vragen oproept. Deze vragen heb ik zelf ook. Het zou echter voorbarig zijn om voordat alle feiten en omstandigheden bekend zijn nu al een standpunt in te nemen. Daarom heb ik aan de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) gevraagd te onderzoeken wat er tijdens dit politieoptreden heeft plaatsgevonden. Zonder iets af te doen aan het aangrijpende karakter van de beelden geven ze een korte weergave van de totale inzet. Het onderzoek moet dat beeld dus compleet maken. Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld of het toegepaste geweld gerechtvaardigd was.”