Getuigenoproep voertuigbranden in Amersfoort

Tussen 23:30 uur en 01:00 uur zijn er diverse voertuigen in de brand gestoken. Aan de Gekroonde El en Stationsstraat is brand gesticht bij bromfietsen. Aan de Van Randwijcklaan is een auto in de brand gestoken en aan de Databankweg twee vrachtwagens. Wij vermoeden brandstichting, maar zijn een onderzoek gestart om de oorzaak en eventueel verband tussen de branden te achterhalen. Daarbij kunnen wij de hulp van getuigen goed gebruiken.

Heeft u iets gezien?

Was u in de buurt van één van de bovenstaande locaties? Heeft u op één van de locaties mensen gezien met verdacht gedrag? Of heeft u iets gehoord over (één van) deze branden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Indien u beeldmateriaal hebt door middel van bijvoorbeeld een beveiligingscamera, dan komen wij ook graag in contact. Mocht u beelden hebben gemaakt met uw smartphone, dan kunt u die uploaden via deze link.