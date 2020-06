Vanavond in Opsporing Verzocht: onbekende doden.

In 1997 werd in Diemen zo’n onbekende dode gevonden. Het lichaam van een tot op heden onbekend gebleven man werd ontdekt in het water langs de Muiderstraat in Diemen. De identiteit van de man en waarom hij om het leven is gekomen, is nog altijd een raadsel. De onbekende man had drie opvallende tatoeages op zijn lichaam: een ingekleurde tijgerkop, een hartje en een doodshoofd. Een opvallende tatoeage of kledingstuk leidt lang niet altijd naar de identiteit van een persoon. Dat maakt DNA van een vermist persoon een belangrijke sleutel tot een mogelijke doorbraak. Van de meeste onbekende doden die in Nederland begraven liggen, is inmiddels DNA veiliggesteld. Al deze DNA-profielen liggen opgeslagen in de databank ‘vermiste personen’. DNA is doorslaggevend in de identificatie van een persoon. Daarom wordt aan achterblijvers gevraagd om DNA van de vermiste of van de achterblijvers zelf. In de uitzending vanavond meer aandacht voor dit onderwerp. Meer informatie over onbekende doden vindt u hier.



Opsporing Verzocht is dinsdag 9 juni vanaf 20.30 uur te zien op NPO1. De herhaling wordt woensdag 10 rond 16.30 uur uitgezonden op NPO2.