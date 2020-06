Liesbeth Huyzer nieuwe plaatsvervangend korpschef

Korpschef Henk van Essen is blij met de aanwijzing van Liesbeth: “De afgelopen jaren heb ik haar ervaren als een gedreven collega, die zich inzet voor een politie die tot in de haarvaten van de samenleving aanwezig is. Zij zet zich in om collega’s hun eigen talenten te kunnen laten ontwikkelen. Liesbeth kent het politiek bestuurlijke speelveld zeer goed, heeft een breed netwerk en is gericht op samenwerking, binnen en buiten de politie. Kortom, een waardevolle aanwijzing.”



Eervol

‘Bijzonder eervol’, zo noemt Liesbeth haar aanwijzing tot plaatsvervanger van de korpschef. ‘Trots ben ik op al die collega’s die iedere dag opnieuw klaar staan om de samenleving te dienen. We zijn lokaal verankerd en verbonden. Maar we weten dat dit geen vanzelfsprekend is. Daarom blijf ik me in de komende jaren graag inzetten voor een politie, waar je wordt gewaardeerd om wie je bent en wat je bijdraagt, waar het vakmanschap voorop staat en medewerkersparticipatie een vanzelfsprekendheid is. Maar ook voor een politie die in beweging blijft, luistert naar de noden van de samenleving en telkens bereid is zich daarop aan te passen. Dat doe ik graag samen met jullie allemaal!’



Loopbaan

Liesbeth Huyzer (1961) startte haar loopbaan in 1984 als juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, waar zij opklom tot sectorhoofd binnen de Directie Juridische Zaken. In 1998 switchte zij naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar zij onder meer plaatsvervangend directeur Politie was. Als hoofd Professionalisering en Opsporing trad Liesbeth in 2005 toe tot de korpsleiding van Amsterdam-Amstelland. In 2011 startte zij als kwartiermaker en twee jaar later als politiechef van de Eenheid Noord-Holland. In maart 2017 werd Liesbeth lid van de korpsleiding.