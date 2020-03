Drie inbrekers op heterdaad aangehouden

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2, dan komen wij direct in actie. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven, de richting waarin zij zijn gevlucht en hoe ze zijn gevlucht; lopend, in een auto of op een scooter. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon en geef het kenteken of merk door. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl.