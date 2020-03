Jongen gewond na steekpartij

De agenten hebben zich eerst over het slachtoffer ontfermd en eerste hulp verleend. Hij bleek meerdere steekwonden te hebben. Uit eerste verklaringen van getuigen komt het beeld naar voren dat er kort daarvoor een ruzie was, en dat de dader terugkwam om het slachtoffer aan te vallen.

Het slachtoffer, een inwoners van Nijmegen, is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft ter plaatse al onderzoek gedaan. Verder onderzoek zal volgen. Mogelijk zijn er mensen die meer weten over de dader, of iets gezien hebben dat met deze zaak te maken kan hebben. We komen graag in contact via het telefoonnummer 0900-8844.

(2020094669 SK)