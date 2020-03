Afgetrapte autospiegels

Omstreeks 01.20 uur kreeg de politie melding dat er auto’s werden vernield aan de Van ’t Hoffstraat in Haarlem. De melder had geprobeerd om een groepje van vier jongens tegen te houden, maar dat was niet gelukt. Op basis van het opgegeven signalement kon de politie korte tijd later vier jongens aanhouden bij het station in Heemstede.

Onderzoek wees uit dat er in totaal ten minste drieëntwintig spiegels van auto’s waren getrapt. Naast de Van ’t Hoffstraat gebeurde dit op de Doverstraat, Ter Heidestraat en Sontstraat, Pijlslaan en de Lorenzkade. Ook werd een vernielde fiets gevonden.

Mocht u ook het slachtoffer zijn geworden van deze vernielingen, neemt u dan contact op met de politie voor het doen van aangifte. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844.

2020041205