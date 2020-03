Gevaarlijk rijgedrag en drugs

Omstreeks 00.30 uur zag de politie en auto met hoge snelheid over de A7 onder Berkhout rijden. De politie zette de achtervolging in en ondanks de snelheid van zo’n 170 km per uur liep de auto nog op de politie uit. De auto nam vervolgens de afslag richting Hoorn. Ook in Hoorn bleef het gas op de plank en reed de bestuurder tot twee maal door een rood licht. Uiteindelijk kon de auto op de Venenlaan in Hoorn tot stilstand worden gebracht.

De bestuurder bleek onder invloed van drugs te verkeren. Hij testte positief op (onder anderen) het gebruik van cocaïne. Van de man is bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van drugs. Bij onderzoek bleek het rijbewijs van de man al te zijn ingenomen. Hij reed daarom zonder geldig rijbewijs.

In de auto vond de politie inbrekersgereedschap en drugs. Deze zijn in beslag genomen.

2020041192