Lamborghini in de sloot

Omstreeks 14.35 uur kreeg de politie melding van het ongeval. Ter plaatse bleek de dure superauto in de sloot te staan. Het voertuig stond klem tussen beide waloevers. Een groot deel van de auto stond nog boven water. Bij het ongeval stond nog een tweede auto, deze had bij het ongeval schade opgelopen.

Volgens de bestuurder van deze tweede auto maakte de Lamborghini deel uit van een trouwstoet, die hem tegemoet kwam rijden. Om onbekende redenen raakte de bestuurder van de Lamborghini de macht over het stuur kwijt, slipte, kwam op de verkeerde weghelft terecht en passeerde de tegenligger aan de verkeerde zijde. Hierbij raakten beide auto’s elkaar. De Lamborghini belandde uiteindelijk in de berm en kwam tot stilstand in de sloot. De trouwstoet zou vervolgens zijn gestopt, waarna de bestuurder in een van de andere auto was gestapt. De trouwstoet was vervolgens doorgereden.

De bestuurder van de Lamborghini is niet alleen weggegaan vanaf de plaats van het ongeval zonder zijn identiteit bekend te maken, maar heeft zich ook niet bekommerd om de tegenligger.

Bij onderzoek bleek de eigenaar van de sportauto zijn wagen te hebben uitgeleend. De identiteit van de bestuurder is bekend. Hij is echter nog niet aangetroffen.

2020040931