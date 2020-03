Melding mishandeling leidt naar vuurwapen

Rond 07:00 uur kwam de melding dat een vrouw mishandeld zou zijn in een hotelkamer. Zij was inmiddels in de lobby en had een hoofdwond, opgelopen doordat ze was geslagen met een lachgastank. Ze gaf aan dat één van de in de kamer aanwezige mannen mogelijk een vuurwapen bij zich droeg. De vrouw is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd.

Dat vuurwapen werd later inderdaad aangetroffen. De jongeman die het wapen bij zich droeg werd aangehouden. Een in de hotelkamer aanwezige vrouw was er niet van gediend dat een agent haar lachgasballon afpakte en sloeg hem met een vuist in het gezicht. De agent heeft aangifte gedaan tegen de vrouw en is voor controle naar een ziekenhuis gegaan.