Snelle aanhouding na inbraakmelding

De bewoner hoorde iets voor 02.30 uur de poort in zijn achtertuin klapperen, terwijl hij de poort in het slot had gedaan. Niet veel later hoorde hij harde klappen tegen de achterdeur. Omdat het vermoeden van een inbraak nu wel erg groot was, werd direct de politie gebeld. Zij reed op dat moment om de hoek. In de brandgang achter de woning werd een verdachte aangetroffen. Hij werd vrijwel direct na de melding aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Na onderzoek bleek er in de tuin van het slachtoffer een aantal vernielingen te zijn gepleegd. Er was nog geen toegang tot de woning ontstaan. Het slachtoffer deed aangifte van poging tot woninginbraak.