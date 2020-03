Bewaren kentekengegevens ANPR bewijst nut

De bevoegdheid om de kentekengegevens op te slaan en later te bevragen, geldt in eerste instantie voor een periode van drie jaar. In die tijd onderzoekt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) het rendement en de zorgvuldigheid waarmee de politie met het middel omgaat. Daarna wordt besloten of de bijdrage die dit middel levert aan het oplossen van misdrijven, opweegt tegen het tijdelijk bewaren van de kentekens.



‘Er is een enorme toename van mobiliteit en het aantal vervoersbewegingen. Daarbij past dat de politie steeds meer geautomatiseerd gaat waarnemen, door middel van sensoren zoals ANPR.’ legt Ernest Venema van de Dienst Regionale Informatieorganisatie uit. 'Wettelijk gezien mogen we de passagegegevens nu 28 dagen bewaren. Los van juridische en technische vraagstukken, buigen we ons ook over ethische aspecten. Het is heel belangrijk om de vraag te beantwoorden of een dergelijke inbreuk op de privacy ook te billijken is. Daarom wordt door het WODC onderzocht wat het rendement is én hoe de politie met deze bevoegdheid omspringt.’