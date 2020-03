Straatroof Loenen aan de Vecht; politie zoekt getuigen

Een man en een jongen lopen omstreeks 18.25 uur over het Oud Over in Loenen aan de Vecht. Ze lopen in de richting van Breukelen, in de richting van de Brugstraat. Als de man gebeld wordt, neemt hij op. Hij hoort in de verte een bromfiets achter hem rijden. Dan voelt de man ineens dat zijn telefoon uit zijn hand wordt gegrist door de bijrijder van de bromfiets. Na de roof rijdt de scooter met daarop twee personen weg in de richting van Breukelen. Opvallend: het duurt even voordat de donkerkleurige bromfiets weer vaart maakte.

De vermoedelijke jongens (of mannen) droegen helmen zonder vizier en donkere gewatteerde jassen.

Getuigen

De politie is op zoek naar de verdachten en wil graag in contact komen met getuigen. Heeft u informatie over deze straatroof? Heeft u misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.