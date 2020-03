Zeist Bedreiging ; Oproep getuigen

Rond 20.50 uur werd de politie geïnformeerd over een bedreiging die had plaatsgevonden op de Markt. De politie trof het 18-jarige slachtoffer, een inwoner van Zeist, aan in de omgeving, met in zijn gezelschap de verdachte. Bij nader onderzoek bleek dat het slachtoffer was bedreigd met geweld en dat hij geld moest pinnen. De verdachte, een 16-jarige plaatsgenoot werd aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. Uit dit onderzoek bleek in ieder geval dat er vermoedelijk nog een tweede verdachte was betrokken bij het incident.