Inval woning Alkmaar vanwege witwassen

In de woning werden ook de resten van een hennepkwekerij aangetroffen. Deze spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Op het moment van de inval waren er geen personen in de woning aanwezig. Er zijn dan ook vooralsnog geen verdachte(n) aangehouden. Wel zijn er twee voertuigen en een scooter afgepakt vanwege witwassen.



Samenwerkingsverband FIT

Het FIT is een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie, FIOD, Belastingdienst, Gemeenten in de regio Noord-Holland en de Politie eenheid Noord-Holland. Het doel is om tijdens de onderzoeken zoveel mogelijk geld en kostbaarheden af te pakken van criminelen. Misdaad mag uiteindelijk niet lonen.