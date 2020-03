Twee verdachten aangehouden voor brandstichting Mariottestraat

Rond 23.55 uur ontving de politie op maandag 14 oktober 2019 een melding van een woningbrand aan de Mariottestraat. Uit onderzoek bleek dat er brand is gesticht door een brandbare vloeistof in de brievenbus te spuiten. Met behulp van meerdere tips naar aanleiding van opsporingsprogramma Team West kon de politie de twee verdachten aanhouden. Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Den Haag en een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De vrouw is inmiddels heengezonden, maar blijft verdachte.



Team West

In het opsporingsprogramma Team West werd op dinsdag 5 november 2019 aandacht aan deze zaak besteed. Rondom de Mariottestraat zijn destijds stoepborden geplaatst.



Team West wordt elke dinsdagavond, direct na het Omroep West journaal van 17.00 uur, uitgezonden. In de avonduren en de dag erop wordt het programma enkele keren herhaald. Ook via www.omroepwest.nl is het programma terug te zien.