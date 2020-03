Overval en pinnen met gestolen passen in Team West

Regio Den Haag - Zowel bij een inbraak in Nieuwerbrug aan den Rijn als in Rijnsburg werd een bankpas gestolen waarmee de dieven later geld hebben gepind. In de uitzending van vanavond laten we camerabeelden zien van de pinners. Ook vragen we aandacht voor een overval in Leiden.