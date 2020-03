Getuigen straatroof gezocht

Rond 04.30 uur fietste het 18-jarige slachtoffer naar huis toen drie jongens hem opeens van zijn fiets duwden en meerdere klappen gaven. Vervolgens beroofden zij onder bedreiging van een wapen de man van zijn geld en gingen er daarna vandoor in onbekende richting. Het 18-jarige slachtoffer liep bij de beroving letsel op en heeft inmiddels aangifte gedaan.



Signalement verdachten



Jongen 1

- Blanke huidskleur

- Rode jas en een pet op

- Ongeveer 185 cm lang

- Rond 18 jaar oud



Jongen 2

- Blanke huidskleur

- Zwarte met neon groene jas

- Normaal postuur

- Ongeveer 180 cm lang

- Rond 18 jaar oud

- Kort zwart haar



Jongen 3

- Blanke huidskleur

- Rond 13 jaar oud

- Gezet postuur en klein

- Reed op een fiets



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van deze straatroof. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.