Doorbraak in onderzoek Steekincident Haagdijk

Een vechtpartij tijdens een avondje stappen in Breda eindigde voor een 32-jarige man met een gebroken oogkas, twee klaplongen en drie steekwonden. Het slachtoffer was op zondag 29 december met een vriend op stap. Tegen 02.00 uur ’s nachts, werd hij op de Haagdijk in Breda neergestoken. Het tweetal hing daar wat bij hun geparkeerde auto, dronken wat, rookten wat. Toen er een groepje mannen en vrouwen langsliep werden er over en weer wat opmerkingen gemaakt. Dat resulteerde in een vechtpartij, waarbij de 32-jarige man op de grond terecht kwam en daar werd geschopt en geslagen, ook tegen zijn hoofd. Ook zijn vriend kreeg klappen. Later bleek het 32-jarige slachtoffer drie messteken in zijn rug te hebben.