Getuigen gezocht mishandeling

De politie onderzoekt de mishandeling van een 24-jarige voetganger uit Vlissingen. Kort voor de mishandeling zou de voetganger tijdens het oversteken geen voorrang hebben gekregen van een automobilist vermoedelijk in een donkere Mercedes. De voetganger gaf aan dat hij voorrang had en liep door. Kort daarna werd hij geslagen door mogelijk de automobilist en misschien een bijrijder. Het slachtoffer liep verwondingen op. De politie zoekt getuigen van het voorval. Publiek zou het slachtoffer te hulp zijn geschoten en er waren meer verkeersdeelnemers in de omgeving aanwezig.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen die iets over het incident kunnen vertellen. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020-061748.