Getuigen gezocht van zware mishandeling

Op het parkeerterrein aan de Hoofdpoortstraat heeft maandagavond een mishandeling plaats gevonden. Een 18-jarige man uit Bergen op Zoom is vermoedelijk met een voorwerp op het hoofd geslagen. De toedracht is onbekend. Het slachtoffer is voor medische behandeling naar het ziekenhuis gegaan. De politie vermoedt dat er meerdere jongeren aanwezig waren. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen die iets over het incident kunnen vertellen. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020-062035.