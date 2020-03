Verdacht van twintig diefstallen

Eind 2019 ontstond het vermoeden dat er geld uit de kamers van bewoners verdween. De instelling deed namens de bewoners aangifte en de politie startte samen met de directie een onderzoek op. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat een personeelslid het geld stal. Het onderzoek leidde maandag 9 maart 2020 rond 08u30 tot de aanhouding van de verdachte in het zorgcentrum. De politie denkt dat het om twintig diefstallen gaat. Zij is gisteren en vandaag verhoord. De politie maakt tegen de verdachte proces-verbaal op en ze wordt in vrijheid gesteld in afwachting van de rechtszitting.