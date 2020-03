Arrestatie in afpersingsonderzoek

Drie mannen drongen op vrijdagochtend 20 juli het kantoor bij een woning binnen aan de Nachtegaallaan in De Mortel. De aangever werd door de daders bedreigd en geslagen en zij eisten betaling van een schuld die de bewoner aan hen zou hebben. De daders zijn vervolgens zonder geld gevlucht in een donkerkleurige Ford. Het slachtoffer stapte ook in de auto en ging achter de daders aan. Op de Dr. de Quayweg in Elsendorp kwam het tot een botsing tussen beide auto’s, maar de verdachten konden ontkomen.



Gesignaleerd en overgeleverd

Eén van de verdachten is een 56-jarige Poolse man. Hij stond gesignaleerd en bleek in Duitsland te verblijven. De verdachte werd dinsdag door de Duitse autoriteiten overgeleverd aan Nederland en is aangehouden als verdachte in deze zaak. Hij zal door de recherche worden verhoord.