Getuigen gezocht van beschieten woning en auto

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die in de nacht van zaterdag op zondag of op maandagavond iets verdachts gezien hebben op de Brusselseweg in Maastricht, knallen gehoord hebben of andere informatie hebben die belangrijk kan zijn voor het politieonderzoek, kunnen bellen met 0900 – 88 44. Ook kunt u digitaal informatie delen via het onderstaande tipformulier. Anoniem informatie delen kan via 0700-8000 of via het speciale online Anoniem meldformulier.