Medeverdachten in groene Opel Corsa gezocht in verband met overval frituur

Onder dreiging van een wapen wist de overvaller de betreffende woensdagavond rond 20.00 uur een geldbedrag buit te maken. Er raakte niemand gewond bij de overval. De politie heeft aanleiding om te denken dat er nog 4 andere personen betrokken zijn bij de overval. Vermoedelijk maakten de verdachten gebruik van een groene Opel Corsa, ouder model. Heeft u deze auto met inzittenden vlak voor, tijdens of na de overval gezien in de omgeving? Of heeft u meer informatie over de verdachten? Neem dan contact op via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).