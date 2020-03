Aanhouding na ramkraak in Budel

Rond 03.10 uur kreeg de politie een melding dat een auto een winkel had geramd. De eigenaar die boven zijn winkel woont, schrok wakker van de luide knal en zag de inbraak gebeuren. Bij de ramkraak werden twee auto’s gebruikt met een Nederlands kenteken.

Via een ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) werd de auto gespot in België. De Belgische collega’s kwamen de auto op het spoor, maar nadat ze een stopteken kregen zijn de verdachten ervandoor gegaan. Na een achtervolging wisten de Belgische collega’s een verdachte aan te houden op een industrieterrein aan de Gaston Eyskenslaan in Overpelt.

Getuigenoproep

Momenteel doen we onderzoek en zoeken we naar de andere inzittenden van de vluchtauto. Hierbij zijn we op zoek naar mensen die meer hebben gezien en/of gehoord. Bel 0900-8844 als je informatie met ons wil delen. Wil je liever anoniem tippen, dan kan dat natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem; 0800- 7000.