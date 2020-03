Roemeense 'stuntroversbende' opgepakt

Boekarest - Na de intensieve samenwerking binnen in een joint investigation team, pakte de Roemeense politie gisteren een rondtrekkende dadergroep van zo'n veertig criminelen op in Boekarest. Deze bende van mobiele bandieten pleegde op de Europese snelwegen tientallen diefstallen in rijdende vrachtwagens. Deze methode gebruikten zij ook bij minstens vijftien rijdende vrachtwagens in Nederland. De geschatte waarde van de gestolen goederen is omstreeks 10 miljoen euro.