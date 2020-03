Verdachte mishandeling Helmond aangehouden

Voorbijgangers meldden maandagavond omstreeks 19 uur dat zij op de Julianabrug een man gewond op de grond zagen liggen. Agenten die naar de locatie gingen, troffen de man aan. Hij was ernstig gewond, maar bij bewustzijn en is met de ambulance naar het ziekenhuis in Helmond overgebracht.

Rechercheurs hebben sporen- en buurtonderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat de mishandeling op een andere locatie heeft plaatsgevonden dan waar de man is gevonden, maar op dit moment is nog onduidelijk waar dat is geweest.

Getuigen en camerabeelden