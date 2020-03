Aanhouding voor straatroof

Dinsdag is een 13-jarige jongen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een of meerdere straatroven. De jongen zit vast en wordt eind van de week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Sinds een paar weken zijn er in Almere meerdere straatroven gepleegd. De meeste slachtoffers zijn minderjarig. De politie heeft een speciaal team opgericht om deze straatroven te onderzoeken. Tot nu toe zijn er in de afgelopen twee weken al tien aanhoudingen verricht. Het team gaat verder met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.