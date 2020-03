maaltijdbezorger beroofd

Rond 20.30 uur fietste de maaltijdbezorger over de Leijhof waar hij tegengehouden werd door drie jongens. Een van hen bedreigde het slachtoffer met een steekwapen en vroeg om geld. Uiteindelijk is een geldbedrag weggenomen. De politie doet onderzoek naar deze beroving en zoekt getuigen. Volgens het slachtoffer was de jongen die hem bedreigde rond de 16 jaar oud. Hij droeg donkere kleding en had een capuchon over zijn hoofd. Ook de andere twee jongens droegen donkere kleding met capuchons.