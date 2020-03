Getuigen gezocht straatroof griftpark

De politie is een onderzoek gestart en wil graag in contact komen met getuigen. Het slachtoffer heeft van drie jongeren het volgende signalement gegeven.

Dader 1, is een man tussen de 18 en 20 jaar. Hij heeft een donkere huidskleur en heeft zwart kort haar. Hij heeft een smal postuur en is ongeveer 1.90 meter lang. Hij draagt die avond een zwarte gewatteerde jas met een zwarte hoodie en een donkere broek. Ook droeg hij een schoudertas met een zwarte riem



Dader 2 is ook tussen de 18 en 20 jaar. Hij heeft ook een donkere huidskleur en is ongeveer 1.95 lang met een smal postuur. Deze dader heeft een snor en droeg donkere kleding.



Dader 3 is ongeveer 17 jaar heeft een licht getint uiterlijk. Hij is ongeveer 1.75 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij draagt die avond een lange zwarte parka jas.



Bent u zaterdagavond in de buurt van het Griftpark geweest en heeft u iets opvallends gezien? Heeft u meer informatie over de daders en heeft u ze die avond misschien gezien? Meld het dan via de reguliere tiplijn 0900-8844 of vul het online tipformulier in: